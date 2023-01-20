Afyonkarahisar Hocalar SYDV 2 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Hocalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Çalışacak kişinin aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Proje kapsamında çalışabilecek fiziki güç ve yeterlilikte olması,

İş başvurusunda bulunan adaylar ile ilgili yapılan değerlendirmede sonucunda; 3294 sayılı kanun kapsamında olup, SYDV' da mevcut dosyası, aktif yardım kaydı olanlar arasından alım yapılır, belirtilen kişiler arasından alım yapılamaması durumunda diğer başvurular değerlendirilerek alım gerçekleştirilir.

Son 6 aydır Hocalar İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması.

Tercihen en az lise mezunu engelli ve yaşlı bakım konusunda sertifika sahibi kişiler öncelikli istihdam edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

Adli Sicil Belgesi.

Son 6 aydır Hocalar İlçe sınırları içinde ikamet ettiğine dair belge.

Diploma fotokopisi veya öğrenim belgesi.