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Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandıranlara 3 ilde eş zamanlı operasyon

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşların 13 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:02
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Afyonkarahisar'da depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında

Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandıranlara 3 ilde eş zamanlı operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'da kurulan şirketler üzerinden sosyal medyada "depremzede paketi ve ramazan paketi" şeklinde reklam paylaşımları yapan kişilerin, vatandaşları dolandırdığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları 8 şüphelinin, satışını yaptıkları gıda yardımı paketlerini depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığını, bu şekilde ocak ayından bugüne kadar toplam 13 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada silah ve kesici aletler, banka kartları, hesap cüzdanları ele geçirildi. Banka hesaplarındaki paraları bloke edilen şüphelilerden birinin, 1 milyon değerindeki otomobiline de el konuldu.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, 6 Şubat'ta Türk Kızılay Derneği'ne 1 milyon 500 bin lira yardım yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar da bulundu.

Afyonkarahisar'a getirilen ve aralarında örgüt lideri O.T'nin de bulunduğu 8 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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