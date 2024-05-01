Obama döneminde çalışan 250'den fazla eski görevliden Beyaz Saray'a Gazze mektubu

Obama döneminde hizmet vermiş ve bazıları sonraki Demokrat Parti seçim kampanyalarında da yer almış olan bu kişiler, Beyaz Saray’a ortak bir ses olarak çağrıda bulundu.

Bugün Amerikan basınında yer alan mektupta, yetkililer, “İsrail’in Gazze’deki savaşına devam eden desteğiniz ve yaklaşan seçimlerle ilgili endişelerimizi ifade etmek için size yazıyoruz. İsrail’in Gazze’deki eylemlerini soykırım olarak nitelendiren ve kalıcı bir ateşkes isteyen Demokrat seçmenlerin artan bir çoğunluğunu görmezden geliyorsunuz” dedi ve bu durumun devam etmesi halinde Biden’ın Kasım ayındaki seçimleri kaybetme riski olduğunu belirtti.

Mektupta ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında ölen siviller, tahrip olan sivil altyapı, engellenen insani yardımlar ve hayatını kaybeden gazeteciler hakkında bilgi veren yetkililer, “ABD’nin şu anda tarihin yanlış tarafında durduğunu” ifade etti.

ABD’nin İsrail’e verdiği silah desteğinin koşulsuz olarak sürdürülmesinin üzücü olduğunu dile getiren eski yetkililer, bu desteğin durdurulması ve uluslararası hukukun uygulanması gerektiğini vurguladı.

Uzun yıllar Obama yönetimine ve 2020’de Biden’ın seçim zaferine katkıda bulunduktan sonra hayal kırıklığına uğradıklarını belirten eski yetkililer, Gazze’de acil bir ateşkes için Biden yönetiminin hemen harekete geçmesi ve İsrail üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundu.

Biden yönetiminde daha önce görev yapmış eski ve mevcut pek çok kişinin imzaladığı ve Beyaz Saray’a ulaştırılmış olan mektuplarda, ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz askeri desteğin sonlandırılması ve Gazze’de acil bir ateşkes sağlanması için ortak çağrılarda bulunulmuştu.