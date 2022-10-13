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AKP'li meclis üyeleri toplantılara katılmamıştı. Belediyeye kayyum atandı

Afyonkarahisar’da Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk’un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi. Belediyeye kayyum atandı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:27
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Afyonkarahisar’da Gebeceler Belediyesi'ne kayyum atandı

AKP'li meclis üyeleri toplantılara katılmamıştı. Belediyeye kayyum atandı
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Afyonkarahisar Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza almıştı. Toğulluk’un mazbatası elinden alınarak belediye başkanlığı görevinin sonlandırıldığı açıklandı.

MHP'li meclis üyeleri kendi aralarında bir başkan seçmek istedi fakat AKP'li meclis üyeleri toplantılara katılmadı.

Belediye meclis üyeleri yeni belediye başkanını seçmek için 3 kez toplandı. Yeterli çoğunluk sağlanamadı ve belediye başkanı seçilemedi.

MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ PARTİLERİNDEN İSTİFA ETTİ

MHP'li meclis üyeleri AKP'lilerin belediyeye kayyum atamak için baskı yaptığını belirterek partilerinden istifa ettiklerini ve yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini duyurmuş, AKP'li 1 belediye meclis üyesi de kendilerine destek vermişti.

CHP'Lİ KÖKSAL HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI

Belediye Meclis üyeleriyle birlikte açıklama yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da halkın iradesinin yok sayıldığını ve AKP'lilerin hukuka aykırı davrandıklarını gerekçe göstererek konuyla ilgili hukuki süreçleri başlattıklarını duyurdu.

BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Tüm karşı çıkmalara rağmen AKP'lilerin istediği oldu ve belediyeye kayyum atandı. Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Valimiz Doç.Dr.Kübra Güran Yiğitbaşı’nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah” açıklamalarında bulunuldu.

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