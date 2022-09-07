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Diyarbakır'da kayyum mahalleyi satışa çıkardı

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, yüzlerce evin yer aldığı mahalle büyüklüğündeki araziyi satışa çıkardı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:50
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Diyarbakır Yenişehir'de kayyum mahalleyi satışa çıkardı

Diyarbakır'da kayyum mahalleyi satışa çıkardı
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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’nin önünde bulunan mahalle için 174 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Yenişehir Belediye Başkanlığı seçimini HDP’li Belgin Diken kazanmıştı. Ama Diyarbakır Valiliği, 13 Kasım 2019’da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla hakkında Diyarbakır başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle Belgin Diken’i görevden almıştı. Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

YÜZLERCE EV, İŞ YERİ CAMİ...

ANKA’nın haberine göre Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın Dokuzçeltik Mahallesi’nin 49 bin 879 metrekarelik kısmının satışa çıkarılmasıyla ilgili ilanı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belediye başkanlığı binasının önünde bulunan ve imarsız yapılaşmaya sahip mahallede yüzlerce ev, iş yeri ve bir cami bulunuyor. Belediye, araziyi işgal eden yapıların alıcı tarafından iki yıl içinden kaldırılmasını ve inşaata başlanmasını istiyor. Belediye önündeki yaklaşık 50 bin metrekarelik kısmı satışa çıkarılan alanın toplam büyüklüğü yaklaşık 80 bin metrekare.

İKİ AYRI MAHALLEYE TOPLAM 313 MİLYON TL

Satışa konu edilmeyen kısım ise sağlık tesis alanı, anaokulu ve park olarak ayrılmış durumda. Belediye, satış işlemini, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Kasım 2021 tarihinde almış olduğu "Dokuzçeltik Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" kararına dayandırdı. Satış, 30004 ada 3 parsel, 30004 ada 2 parsel, 30006 ada 2 parsel ve 30007 ada 1 parseli kapsıyor.

Yenişehir Belediye Başkanlığı ayrıca, Resmi Gazete’ye verdiği bir başka ilanla Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan 2 parseli de satışa çıkardı. Toplam 39 bin 572 metrekare büyüklüğündeki iki parsel için belirlenen toplam muhammen bedel ise 138 milyon 500 bin 810 TL. Bu parsellerin satış ihalesi ise 27 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Belediyenin iki ayrı mahalledeki arazi satışının toplam muhammen bedeli ise 313 milyon TL’yi aşıyor.

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