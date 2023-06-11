Afyonkarahisar'da jandarma personelini taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da jandarma personelini taşıyan midibüsün devrildiği kazada, araçta bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Afyonkarahisar'da jandarma personelini taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar çevre yolunda Gümüşkent Kavşağı yakınlarında saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya'dan İzmir istikametine giden İzmir Jandarma Komutanlığına ait henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 ZIA 15 plakalı aracın, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybedildi. Kavşağı geçtikten sonra bir süre direksiyon hakimiyetini kontrol altına almak isteyen sürücü, kontrolü sağlayamayınca sol şeride yan yatarak durabildi. Kazada araçta bulunan 5 askeri personel hafif yaralandı.

aw911548-02.jpgOlay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan personelleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 3 şeritli olan yolda kaza nedeniyle tek şeritten trafik akışı sağlandı.

aw911548-03.jpgPolis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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