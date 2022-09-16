Afyonkarahisar'da kızıl şahinler ile keklikler doğaya salındı

İHA

Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretim Merkezinde yetiştirilen çil keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri öncülüğünde İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde doğaya salındı.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile kızıl şahinlerin tedavi altına alınmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim edilen kerkenez ve kızıl şahinlerin tedavilerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Hayvanların tedavilerinin tamamlanması ile AKÜREM ve DKMP görevlileri tarafından doğaya salındı. Açıklamada keklik avının yasaklandığı hatırlatıldı.