Afyonkarahisar'da korkunç kaza. 6 ölü, 8 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi çıkışında meydana gelen korkunç kazada, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs kontrolden çıkarak şarampole girdi ve ağaçlara çarparak durdu.

KAYNAK: İHA
Afyonkarahisar'da korkunç kaza. 6 ölü, 8 yaralı

Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, 03 M 5906 plakalı şehir içi minibüsün sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Minibüs yol kenarındaki şarampole girdikten sonra ağaçlara çarparak devrildi. Olay yerine haber verilmesi üzerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Hızlı bir şekilde adeta zamana karşı yarışan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi ambulanslarla Çay ve Bolvadin Devlet Hastanelerine taşıdı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, isimleri tespit edilemeyen 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bölgeye çağrılan vinç yardımıyla devrilen minibüs çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında, Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü yaklaşık 10 dakika süreyle ulaşıma kapatıldı.

“Biz bahçede çalışıyorduk, ses duyduk ve geldik”

Kazanın görgü tanıklarından Turgut Öztürk, kaza esnasında büyük bir gürültü duyduklarını ifade ederek, “Biz bahçede çalışıyorduk, ses duyduk ve geldik. Olay yerine geldiğimizde çoğunluğu kadın olan yolcuların hepsi üstü üste yığılmıştı. Altta cenazeler vardı, çektik çıkardık bizde. Yaralıları da ambulanslara bindirdik. 7 ceset çıkarttık. Arabanın altında daha vardı, dolmuş kalabalıktı. Sultandağı’ndan vişne, kiraz toplamaya gelen tarım işçileriydi bu kişiler” diye konuştu.

Öte yandan, kazada yaralanan şahıslarının Çay ve Bolvadin Devlet Hastaneleri önündeki gergin bekleyişleri devam ediyor.

Jandarma tarafından başlatılan inceleme ise hala devam ediyor.

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