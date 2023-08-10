Cinayeti aslında aniden yavaşlayıp sağa çeken araba işledi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı suçsuz biri öldü

Erzurum’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu suçsuz bir 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı. Cinayet gibi kazanın aniden yavaşlayan öndeki otomobilin neden olduğu görüntüler tünelin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Cinayeti aslında aniden yavaşlayıp sağa çeken araba işledi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı suçsuz biri öldü

Cinayet gibi kaza, 8 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında İspir ilçesi Güllübağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; önünde aniden duran araca çarpmamak için karşı şeride geçen Metin Karataş'ın (57) kullandığı 25 EC 318 plakalı otomobil, tünel çıkışında Fatih Ekşi yönetimindeki 34 BNV 161 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Karataş aracın içine sıkışırken, yanındaki kız kardeşi Nemide Koçan ile sürücü Ekşi yaralandı.

CİNAYET GİBİ KAZA TÜNEL KAMERASINA YANSIDI

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise tünel girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN SOLLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Görüntülerde; Metin Karataş'ın önündeki araca çarpmamak için otomobil ile şerit değiştirdiği, karşı şeritte iki aracın çarpıştığı, kazadan sonra araçtan inen sürücü Fatih Ekşi'nin ellerini başına koyarak olayı anlamaya çalıştığı anlar yer aldı.

“BU GÖRÜNTÜ TÜM SÜRÜCÜLERE İZLETTİRİLMELİ”

Suçsuz bir insanın hayatına neden olan görüntüleri izleyenler, “Bu kaza tüm sürücülere ders olmalı. Trafikte ne zaman ne ile karşılaşılacağı belli olmuyor. Sürüş esnasında dikkat elden bırakılmamalı” yorumunda bulundu.

Öte yandan korkunç kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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