Afyonkarahisar’da korkunç olay. Eski damat aileden 4 kişiyi öldürdü

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da bir şahıs çocuğunu görmek için boşandığı karısının evine gitti, olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle katliam yaptı.

Boşandığı karısının evine çocuğunu görmek için giden şahıs, talebi karşılanmayınca pombalı tüfekle 4 kişiyi öldürdü. Söz konusu çiftin, 2019 yılında bir televizyon programına katıldığı ve çocuğun velayeti nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ortaya çıktı.

Korkunç olay Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesine bağı Uğur Mahallesi’nde meydana geldi. Verilen bilgiye göre, M.M.T., 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un babasının evine gitti ve çocuğunu görmek istediğini söyledi. Fakat aralarında tartışma yaşandı. Tartışmaya Havva Şenol’un ailesi de katılınca M.M.T., eski karısı Havva Şenol’u, eski karısının babası babası Adem Şenol’u, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ı pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

3 Yıl önce boşanan çiftin, daha önce bir televizyon programına katıldıkları ve çocuğun velayeti konusunda anlaşmazlık yaşadıkları ortaya çıktı. Şahsın saldırısından sonra aile üyeleri, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ise olayın gerçekleştirdiği evin önünde geniş kapsamlı incelemeler yaptı, delil aradı. Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan M.M.T.’yi yakalamak içim çalışmalara başlandı.

aw101988-01.jpg

aw101988-02.jpg

Son Haberler
12 sayısının bilinmeyen sırrını Sedat Kaya açıkladı. 12 sayısının sırrını bilen zengin oluyor Gündem
12 sayısının bilinmeyen sırrını Sedat Kaya açıkladı. 12 sayısının sırrını bilen zengin oluyor
Doğalgaz faturasını yüzde 30 düşürüyor. İşte yeni formül Ekonomi
Doğalgaz faturasını yüzde 30 düşürüyor. İşte yeni formül
Hangi ışık erken yaşlandırıyor Sağlık
Hangi ışık erken yaşlandırıyor
73 yaşındaki Nihat Özdemir genç sevgilisi Nursel Çökelek'le göğsünü gere gere poz verdi Spor
73 yaşındaki Nihat Özdemir genç sevgilisi Nursel Çökelek'le göğsünü gere gere poz verdi
Türkiye’ye gelen yolcu treninde 33 piton bulundu. Yılanını aslanını alan Türkiye'yi yol geçen hanı yaptı Gündem
Türkiye’ye gelen yolcu treninde 33 piton bulundu. Yılanını aslanını alan Türkiye'yi yol geçen hanı yaptı
Hatay'da 2 çadır küle döndü Gündem
Hatay'da 2 çadır küle döndü