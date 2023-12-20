Afyonkarahisar’da korkunç olay. Eski damat aileden 4 kişiyi öldürdü

Boşandığı karısının evine çocuğunu görmek için giden şahıs, talebi karşılanmayınca pombalı tüfekle 4 kişiyi öldürdü. Söz konusu çiftin, 2019 yılında bir televizyon programına katıldığı ve çocuğun velayeti nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ortaya çıktı.

Korkunç olay Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesine bağı Uğur Mahallesi’nde meydana geldi. Verilen bilgiye göre, M.M.T., 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un babasının evine gitti ve çocuğunu görmek istediğini söyledi. Fakat aralarında tartışma yaşandı. Tartışmaya Havva Şenol’un ailesi de katılınca M.M.T., eski karısı Havva Şenol’u, eski karısının babası babası Adem Şenol’u, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ı pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

3 Yıl önce boşanan çiftin, daha önce bir televizyon programına katıldıkları ve çocuğun velayeti konusunda anlaşmazlık yaşadıkları ortaya çıktı. Şahsın saldırısından sonra aile üyeleri, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ise olayın gerçekleştirdiği evin önünde geniş kapsamlı incelemeler yaptı, delil aradı. Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan M.M.T.’yi yakalamak içim çalışmalara başlandı.