Afyonkarahisar’da otomobil elektrik direğine çarptı. 3 kişi yaralandı

Çay ilçesi Pınarkaya köyü girişinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, D.E., idaresindeki 07 CEN 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, şarampole girip beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki H.E. ve İ.E (4) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.