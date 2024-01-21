Afyonkarahisar’da otomobil elektrik direğine çarptı. 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da otomobil elektrik direğine çarptı. 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Çay ilçesi Pınarkaya köyü girişinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, D.E., idaresindeki 07 CEN 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, şarampole girip beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki H.E. ve İ.E (4) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw124824-01.jpg

İlgili Haberler
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son Haberler
Yargı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Edirne’de son bir hafta yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Gündem
Edirne’de son bir hafta yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
Karacabey Ovası sular altında kaldı Gündem
Karacabey Ovası sular altında kaldı
Yavru kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı. Dünya 50 saniyeliğine güzelleşti Gündem
Yavru kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı. Dünya 50 saniyeliğine güzelleşti
Tost makinesini açan polis şoka uğradı. Bu kadarına da pes artık Yaşam
Tost makinesini açan polis şoka uğradı. Bu kadarına da pes artık
Tatile giderken valizinizi çaldırmamak için dikkat! Ne yapmak gerekiyor Yaşam
Tatile giderken valizinizi çaldırmamak için dikkat! Ne yapmak gerekiyor
Mersin’de seyir halindeki tırda yangın çıktı Yerel Haberler
Mersin’de seyir halindeki tırda yangın çıktı