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Ankara'da 3 kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara’da Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41), yol kenarında park halindeki otomobilde ölü bulundu. Araç içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:47
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Flaş... Flaş... Ankara'da esrarengiz olay! 3 kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara'da 3 kişi otomobilde ölü bulundu
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Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

(Kaynak: DHA)

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Vatandaş
20.01.2023 15:52
Allah rahmet eylesin  
 
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