Göldeki kamışlar alev alev yandı 

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’ın en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde tanıtımı için çalışma başlattığı Karamık Gölü’nde yangın çıktı.

Gölün kuruyan ve bataklık olan kısmındaki kamışlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Rüzgarın ve kuraklığın etkisi ile alevler kısa süre de geniş bir alana yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangının gölün doğal güzellikle ile gündeme geldiği günlerde çıkması ise akıllarda soru işaretlerinin uyanmasına neden oldu. Yangının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.