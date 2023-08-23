Ağabeyini öldürüp babasını yaralayan şüpheli 14 yıl sonra yakalandı 'Beni nasıl buldunuz?'

DHA'nın haberine göre; Jandarma ekipleri, Çoban’ın Menteşe ilçesinde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Çoban, gözaltına alındığı sırada “Beni nasıl buldunuz?” diye şaşırdı.

Kanlı cinayet

Olay, 3 Mayıs 2009’da Fethiye’nin Karadere Mahallesi’nde yaşandı. Ali Çoban, çiftçilik yapan ağabeyi Hasan Çoban’ı boynundan av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından olay yerine gelen babası Durmuş Ali Çoban’ı da ayağından yaraladı. Kız kardeşi Kezban Çoban ise eve kaçarak canını kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Çoban’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Durmuş Ali Çoban hastaneye kaldırıldı. Ali Çoban ise olay yerinden uzaklaştı.

Jandarma operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aranan Ali Çoban’ın izini Menteşe’nin Ortaköy Mahallesi’nde buldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, Çoban’ın saklandığı eve dün baskın yaptı. Çoban, jandarmayı karşısında görünce şoke oldu ve “Beni nasıl buldunuz?” diye sordu.

Çoban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.