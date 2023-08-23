Ağabeyini öldürüp babasını yaralayan şüpheli 14 yıl sonra yakalandı 'Beni nasıl buldunuz?'

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2009 yılında ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldüren ve babasını da yaralayan Ali Çoban, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kaçmıştı.

KAYNAK: DHA
Ağabeyini öldürüp babasını yaralayan şüpheli 14 yıl sonra yakalandı 'Beni nasıl buldunuz?'

DHA'nın haberine göre; Jandarma ekipleri, Çoban’ın Menteşe ilçesinde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Çoban, gözaltına alındığı sırada “Beni nasıl buldunuz?” diye şaşırdı.

Kanlı cinayet

Olay, 3 Mayıs 2009’da Fethiye’nin Karadere Mahallesi’nde yaşandı. Ali Çoban, çiftçilik yapan ağabeyi Hasan Çoban’ı boynundan av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından olay yerine gelen babası Durmuş Ali Çoban’ı da ayağından yaraladı. Kız kardeşi Kezban Çoban ise eve kaçarak canını kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Çoban’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Durmuş Ali Çoban hastaneye kaldırıldı. Ali Çoban ise olay yerinden uzaklaştı.

Jandarma operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından aranan Ali Çoban’ın izini Menteşe’nin Ortaköy Mahallesi’nde buldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, Çoban’ın saklandığı eve dün baskın yaptı. Çoban, jandarmayı karşısında görünce şoke oldu ve “Beni nasıl buldunuz?” diye sordu.

Çoban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Icardi: Buna alışmamız gerekiyor Spor
Icardi: Buna alışmamız gerekiyor
Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması. Icardi'ye övgüler yağdırdı Spor
Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması. Icardi'ye övgüler yağdırdı
Rusya resmen duyurdu: Prigojin öldü Dünya
Rusya resmen duyurdu: Prigojin öldü
AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten iktidarın eğitim politikalarına eleştiri: S.O.S. veriyor Güncel
AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten iktidarın eğitim politikalarına eleştiri: S.O.S. veriyor
Zelenskiy: Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz Dünya
Zelenskiy: Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz
Icardi sen nasıl bir adamsın. Sedat Kaya yazdı Spor
Icardi sen nasıl bir adamsın. Sedat Kaya yazdı
İtibara niye takıldımsa işte!.. Yazarlar
İtibara niye takıldımsa işte!..