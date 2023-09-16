Ağaç otomobili giyotin gibi biçti

İHA'nın haberine göre, kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kent merkezi istikametine seyir halinde olan Serhat B. idaresindeki 37 ACJ 920 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü, otomobil içerinde sıkışırken yanında yolcu olarak bulunan İdris Ö. de çevreden geçen diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı.

Çarpmanın şiddetiyle kağıt gibi ikiye bölünen otomobilde sıkışan sürücü Serhat B., olay yerine çağrılan Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çabalarıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri meraklı vatandaşları otomobilde yaşanabilecek LPG sızıntısından korumak istediği vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Hurda yığınına dönen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.