Ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Kepçe operatörü yaralandı.

Ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı

İHA'nın haberine göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'inde ağır hasar alan ve boşaltılan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan 8 katlı bir binanın iş makinesi ile birlikte yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü C.D., binanın 3. katına geldiğinde tavanın çökmesi sonucu kullandığı iş makinesi ile birlikte bir kat aşağıya düştü.

İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü hafif şekilde yaralanırken kendi imkanları ile enkazdan çıkmayı başardı. Yaralı operatör C.D. müracaat ettiği sağlık merkezinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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