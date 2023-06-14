Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

(İHA) Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.

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Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

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Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı.

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O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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