Ağır kazan geç kaynar atasözünün bilinmeyen farklı anlamları

Ağır kazan geç kaynar atasözünün anlamı nedir? Atalarımızdan gelen bu söz ile ne anlatılmak istenilmiştir?

Ağır kazan geç kaynar atasözünün bilinmeyen farklı anlamları

Ağır kazan geç kaynar sözünün birçok farklı anlamı vardır ve her biri bambaşka bir konuyu ele alır.

Ağır kazan geç kaynar atasözünün farklı anlamları:

Akıllı bir insan, bir işe girişmeden önce etraflıca düşünür.

Herkesin anlayış yeteneği bir değildir, öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar.

Bazı beceriksiz, tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler.

Ağırbaşlı, olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar.

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