Ağır yaralanan savunma bakanı görevden alındı

Trafik kazasında ağır yaralanan Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic görevden alındı.

KAYNAK: AA
Ağır yaralanan savunma bakanı görevden alındı

Hırvatistan Hükümet Sözcüsü Marko Milic, Banozic’in, yerel saatle 06.15’te Vinkovci şehri yakınlarında aracıyla geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandığını, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

Milic, “Kendisine Vinkovci İlçe Hastanesinde tıbbi bakım sağlandı ve şimdi Osijek Klinik Tıp Merkezine sevk edilecek” dedi.

“GÖREVİNDEN ALDIM”

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, trafik kazasının ardından başkent Zagreb’de düzenlediği basın toplantısında, “Bu olağanüstü koşullar altında Banozic’i Savunma Bakanı görevinden aldım” dedi.

Plenkovic, Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Zdravko Jakop’un, Banozic’in yerine atandığını ifade etti.

Banozic’in sağlık durumundan ötürü üzüntü duyduklarını dile getiren Plenkovic, kazada hayatını kaybeden sürücünün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Vinkovci Savcılığından yapılan açıklamada da Banozic’in hatalı sollama sonucu kazaya sebep olduğu kaydedildi.

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