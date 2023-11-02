Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı

Mardin’de iş adamı Oktay Munğan’ın öldürüldüğü suikast ile ilgili görülen davadan skandal çıktı. Mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği iki sanık firar etti. Firar eden sanıklar tutuksuz yargılanıyordu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı

İş insanı Oktay Munğan’ın 2021 yılında suikast sonucu öldürülmesinin altından Türkiye’deki kanlı infazlarla gündeme gelen Barış Boyun çetesi çıktı. Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada dokuz sanık için çeşitli suçlardan ceza verildi. Sanıklardan üçü “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Rıfat Kırcı’nın haberine göre, bu isimlerden Oktay Munğan’ın eski ortağı Mehmet Şerif Başak için ise ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıkmadan tutuksuz yargılama kararı verildiği ortaya çıktı. Yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tetikçileri organize etmekle suçlanan, Barış Boyun’a yakın isimlerden Vedat Ürün’ün de firariyken teslim olmasına karşın serbest bırakıldığı kaydedildi. Bu iki isim şu anda firari.

İddianamede tetiği çeken isimlerden biri olarak gösterilen Onur Yıldız hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tetiği çeken isimlerden Deniz Işık da müebbet hapis cezası aldı.

Mahkeme “kasten öldürmeye yardım” suçlaması ile sanıklar; İzzettin Düzkaya, Gürkan Çalışkan, Ahmet Yıldız ve Adnan Koç’a 12 yıl 6 ay ile 16 yıl arasında hapis cezaları verdi. Bir sanık “ateşli silah bulundurma” suçlamasıyla bir yıl ceza aldı. Başka bir çete dosyasından tutuklu olan Kemal Ürün beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Mardinli iş insanları Oktay Munğan ile Mehmet Şerif Başak arasında ortak oldukları bir iş nedeniyle anlaşmazlık başladı. Bunun üzerine Mehmet Şerif Başak, tahsil etmek istediği para için çete lideri Barış Boyun’un sağ kolu olduğu belirtilen Kemal Ürün’ün amcası Vedat Ürün ile görüştü. İstanbul’da yapılan görüşmenin ardından Vedat Ürün ve ekibi Nusaybin’e geçti. İddianamede yer alan bilgilere göre Şerif Başak, Nusaybin’e geçen ekibin giderlerini karşılarken aynı zamanda kalacak yer de ayarladı. Kiralık katillerden oluşan ekip 10 Şubat 2021’de Oktay Munğan’a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda o tarihte henüz 19 yaşında olan Onur Yıldız ve 24 yaşındaki Deniz Işık silahları ateşledi. Munğan vücuduna isabet eden dört kurşunla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 1 Mart 2021’de yaşamını yitirdi.

İlgili Haberler
İşte ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İşte ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu yakalandı
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu yakalandı
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok! Spor
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok!
Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor Gündem
Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor
Elmanın az bilinen yararları Sağlık
Elmanın az bilinen yararları
Pazar gününe plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak Gündem
Pazar gününe plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak
Akaryakıt şirketi Shell 3. çeyrek karını açıkladı Ekonomi
Akaryakıt şirketi Shell 3. çeyrek karını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti
Atilla Taş’tan gözaltında cildi için vitamin isteyen Dilan Polat’a: Cezaevi kantininde krem var ama sadece Arko Gündem
Atilla Taş’tan gözaltında cildi için vitamin isteyen Dilan Polat’a: Cezaevi kantininde krem var ama sadece Arko