Ağız bakım suları zararlı mı

Diş sağlığı ve ağız bakımı konusunda önemli uyarılarda bulunan Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak, ağız bakım sularının faydalarının yanı sıra zararlarına da dikkat çekti. Parlak, ağız bakım sularının rutin kullanımının doğru olmadığını, diş hekimi tavsiyesi doğrultusunda ve kısa süreli kullanılması gerektiğini söyledi. Parlak, ağız bakım sularının sürekli kullanılması durumunda dişlerde kahverengi lekelenmeler oluşabileceğini, tat alma duyusunu olumsuz etkileyebileceğini, ağız florasındaki faydalı mikroorganizmaları da öldürebileceğini belirtti.

DİŞ ETLERİNE İYİ GELİYOR MU?

Parlak, ağız bakım sularının diş eti hastalıklarını engellemeye yardımcı, diş çürüklerini önlemeye katkı sağlayan, ağız kokusunu gideren ürünler olduğunu ancak bunların tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Parlak, ağız bakımı için mekanik temizliğin önemine işaret ederek, diş fırçalamak, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımının diş temizliğinde olmazsa olmazlar olduğunu ifade etti.

Parlak, ağız içi sterilizasyonun abartılarak doğal mikroorganizma yapısının bozulmaması gerektiğini de aktardı. Parlak, şunları söyledi:

“Ağız florasında kendine has mikroorganizmalar bulunur. Diş eti hastalıklarında ya da diş çürüklerinde bu mikroorganizmalar birden artış gösterir. Ancak o mikroorganizmeleri sürekli yok etmek durumunda değiliz”.

NE GİBİ ZARARLARI VAR?

Parlak, ağız bakım sularının nasıl kullanılması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu. Parlak, ağız bakım sularının günde 3 kere kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını ancak miktarının önemli olduğunu, ağız bakım ürününün üzerinde yazan miktarına veya kullanılması için verilen kapak miktarına dikkat edilmesi gerektiğini, ağız bakım suyuyla yapılacak 30 saniyelik gargaranın diş fırçalamadan sonra ağızda kalan tüm bakterileri temizleyerek ekstra bakteri oluşumunu engelleyeceğini söyledi.

DHA