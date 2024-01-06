Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde
Limonun faydaları ağız kokusu sorunu olanlara müjde olarak duyuruldu. Hem limonun hem de kabuğunun faydaları dikkat çekti.

Limon, ferahlatıcı ve canlandırıcı bir meyve olarak tanınır ama kabuğunun da sağlık açısından pek çok faydası var olduğu biliniyor.

Limon kabuğunun vücudunuza kattığı şeyler şunlardır:

Limon kabuğu C vitamini deposudur. Bu vitamin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kolajen üretimine katkıda bulunur ve enerji seviyelerini yükseltir.

Kansere karşı korur

Limon kabuğunda yer alan limonen, kanserle savaşan özelliklere sahiptir. Araştırmalar, limonenin özellikle meme kanseri gibi bazı kanser çeşitlerine karşı etkili olabileceğini ortaya koymuştur.

Limon kabuğundaki maddeler, metabolizmayı hızlandırır. Sabahları sıcak suya rendelenmiş limon kabuğu katmak, sindirimi kolaylaştırır ve enerji seviyelerini artırır.
Yaşlanmayı geciktirebilir

Limon kabuğunda bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur ve hücrelerin yıpranmasını önler.

Bu sayede yaşlanma sürecini yavaşlatır ve genel sağlığa iyi gelir.

Detoks yapabilir

Vücuttaki zararlı maddeleri atmayı sağlar. Limon kabuğu çayı veya rendelenmiş limon kabuğu içeren yemekler, detoks yapmanıza yardımcı olur.

Yemeklere, içeceklere veya tatlılara rendelenmiş limon kabuğu eklemek hem lezzetli hem de sağlıklı bir dokunuştur.

Sinir sistemini rahatlatır

Limon kabuğundaki kokulu bileşikler, sinir sistemine yatıştırıcı bir etki yapar.

Limon kabuğu koklamak stresi azaltmaya yardımcı olur ve zihni dinlendirir.

Ayrıca antiseptik özelliği olan limon kabuğu, ağız sağlığını korur, ağız kokusunu giderir ve diş etlerini güçlendirir. Fakat dişlere direk temas ettirilmemelidir.

İlgili Haberler
Limon kabuğu ne işe yarar? Limon kabuğunun faydaları neler?
Limon kabuğu ne işe yarar? Limon kabuğunun faydaları neler?
Limon yağının faydaları neler? Limon yağı neye iyi gelir?
Limon yağının faydaları neler? Limon yağı neye iyi gelir?
Son Haberler
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi Gündem
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar! Yazarlar
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar!
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi Gündem
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi Ekonomi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi