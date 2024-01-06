Dişleri çürüten 5 yiyecek ortaya çıktı

Diş sağlığımızın genel sağlığımızın da temelini oluşturduğu biliniyor. Bu nedenle dişlerimizi korumanın çok önemli olduğu bildirildi. Beslenme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız gibi faktörler diş sağlığımızı etkilediğinin altı çizildi.

Sağlıklı bir yaşam için dişlerimizin güçlü olması gerektiği ifade edildi. Peki dişlerimizi güçlü tutmak için nelerden kaçınmalıyız? İşte cevapları…

Kuru meyveler sağlığımıza faydalı olsa da, yapışkan oldukları için ağızda uzun süre kalabildikleri biliniyor. Bu da diş sağlığınıza zarar verebileceğinin altı çizildi.

Nişasta içeren yiyecekler de dişlere zararlı olduğu bildirildi. Çünkü nişasta, bakteri plağı oluşumuna neden olduğu ifade edildi.

DİŞLERİMİZİ GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ

Asitli içecekler, meyveli sodalar ve sporcu içecekleri, yudum yudum uzun süre içildiğinde dişlerinize zarar verebileceği ifade edildi. Örneğin, 10 dakika boyunca yavaş yavaş içtiğiniz şekerli içecek, dişlerinizde asit tabakası oluşturur. Bu yüzden yudum yudum içmek yerine bir seferde içmeye çalışın.

Turunçgiller ve domates gibi gıdalar, tek başına tüketildiğinde diş çürümesine neden olabilir. Bu gıdaları yedikten sonra ağzınızı suyla durulamayı ihmal etmeyin.

Lokum, jelibon gibi yapışkan tatlılar, şekerli şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü hem daha çok şeker içerirler hem de sitrik asit barındırırlar.

Kahve, dişleri sarartmanın yanı sıra, yiyecek artıklarının tutunduğu yapışkan bir tabaka oluşturur.