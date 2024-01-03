Pandeminin yadigarı

Kaynak: İHA
Pandeminin yadigarı
Kovid-19 salgını ağız ve diş sağlığını da etkiledi. İşte en sık görülen ağız ve diş rahatsızlığı

Ağız ve Diş Sağlığı uzmanı Dr. Rukiye Parlak, pandemi Kovid 19 nedeniyle ağız ve diş sorunlarının arttığını ve bu sorunun bugünlene de taşındığını belirtti. “Eğer koronavirüse yakalandıysanız ağız ve diş sağlığınızın bozulması mümkündür” diyen Parlak sözlerine şöyle devam etti:

“Enfeksiyonların boğazdaki lenf bezlerini etkilediğini biliyoruz. Bu etkiyle diş ve diş eti bölgesinde kanama ve ödem oluşabiliyor. Ödemli bir diş varsa yüz şişiyor, ağrılar başlıyor. Kanamalardan ötürü ağzın tadı kaçıyor. İnsanlar yemek yemekten kaçınıyor, beslenme dengesi bozuluyor, bünye zayıf düşüyor. Direnç azalıyor, bu kez de enfeksiyonla mücadele vücut ağız ve diş sorunları yüzünden başka enfeksiyonla savaşmak zorunda kalıyor."

Bu sorunların yaşanmaması için gün içinde bir iki kez gargara yapılmasını öneren Parlak şunları aktardı:

“Ağız ve diş sağlığının korunması için öncelikle yapılması gereken dişi taşlarımızı temizlememizdir. Taş fazla olursa dişi kaybedebiliriz. Diş etleriyle ilgili problem varsa diş taşı temizliği yaparak, dişlerde daha öncesinden gelen bir enfeksiyon varsa o enfeksiyon kaynağına müdahale edilebiliyor.Tam kapanma dönemi sonrasında da en çok artan vakaların başında diş sıkma ve diş gıcırdakma geldi. Zira artan iş yükünden ötürü insanlar stres altında kaldı.”

İHA

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