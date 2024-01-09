Ağız hijyeninin bozulması nelere yol açar

Prof. Dr. Tolga Kandoğan, ağız hijyeninin kansere yol açabileceği konusunda önemli uyarılar yaptı. İşte o uyarılar...

Ağız hijyeni bozukluğu baş boyun kanserlerine davetiye çıkarıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, ağız hijyeni bozukluğunun baş boyun kanserlerinin önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek, özellikle ağız hijyeni kötü olan, sigara ve alkol kullanan, diş dizimi kötü olan bireylerin bu kanserlere yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Kandoğan, baş boyun kanserlerinin belirtilerini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

AĞIZ İÇİ KANSER BELİRTİLERİ NELER?

Kandoğan, baş boyun kanserleri dendiğinde ilk akla gelen bölgelerin burun boşluğu, ağız boşluğu ve yutak kısmı olduğunu, bu kanserlerin yüz cildini, burun ve ağız içini, dudaklar, dil, yutak, geniz, tükürük bezleri, tiroid beziyle gırtlak bölümünü kapsadığını ifade etti. Kandoğan, baş boyun kanserlerinin tüm kanserler içerisinde ortalama yüzde 4 sıklıkta görüldüğünü, erkeklerde, sigara ve alkol kullananlarda ve 50 yaş üzerinde görülme riskinin daha fazla olduğunu kaydetti.

Kandoğan, baş boyun kanserleri arasında en sık karşılaştıkları türün gırtlak kanseri olduğunu, ikinci sıklıkta ise dil kanseri ile karşılaştıklarını belirtti. Kandoğan, şunları söyledi:

“İki kanserde de sigara ve alkol önemli faktör. Özellikle ağız boşluğu kanserleri...Baş ve boyun kanserleri erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Ağız hijyeni kötü olan, sigara kullanan, diş dizimi kötü olanlar kanser hastası olabilir...”



O KANSERLERİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kandoğan, baş boyun kanserlerinin birçok belirtisi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Özellikle boyun bölgesindeki şişlik, ses kısıklığı, yutma sorunu, sesteki değişimi grip sanmak yanlış olur. İki haftadan uzun süren bu belirtiler varsa hemen doktora gidilmelidir. ”

Kandoğan, baş boyun kanserlerinden korunmak için sigara, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmak, sağlıklı bir beslenme programına uymak, HPV’ye karşı korunmak gerektiğini vurguladı. Kandoğan, ayrıca ağız hijyenine dikkat edilmesi, diş fırçalama, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı, diş çürükleri, diş eti iltihapları, ağız içi yaralar gibi sorunların zamanında tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.