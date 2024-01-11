Evi kirleten eşyalar hangileri

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Evi kirleten eşyalar hangileri
İşte evinizin kirlenmesine katkı sağlayan eşyalar...

KLİMA:

Klimayı açıp tüm pencereleri kapalı tutmak, evde soluduğunuz havanın kalitesi etkiliyor. Kendi nefesinizle tekrar tekrar kirlenmiş olan hava tekrar solunuyor. Bu cihazın temizlenmesi kesinlikle çok önemli.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ:

Vücut kremleri, diş macunları, şampuanlar, deodorantlar, jeller ve diğer temizlik ürünleri, kimyasallardan yapılıyor. Bu nedenle sanayileşmiş ürünlerin en doğalını almak gerekiyor

HALILAR:

Halılar eve sıcaklık katar ancak milyonlarca maytı da içerisinde barındırır. Halının hijyenini ciddiye almak gerekir. En yaygın mikroplardan ve toz akarları, hamamböceği alerjenleri, küf ve toz halılarda çok miktarda bulunur.

ŞÖMİNELER VE FIRINLAR:

Şömineler ve fırınlar ev içindeki havanın kalitesini düşürür. Üretilen duman, gözünüze ve ciğerlere girer. Öksürüğe, bronşite neden olur.

HAVLULAR:

Duştan çıktığınızda kurulandığınız da havlularda milyonlarca bakteri bulunur. Havluların mikroplarla ve hatta belki de dışkı bakterileriyle dolu olduğunu asla unutmayınız. Havlularınızı dolapta tutunuz.

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