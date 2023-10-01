Ağız kalabalığı deyimi ne anlama geliyor?

Günlük konuşma dilinde çok sık kullandığımız ağız kalabalığı; ‘birbirini tutmayan, gereksiz, konu dışı sözler’ anlamında kullanılan bir deyimdir.
Ağız kalabalığı deyimine örnek cümle
Asıl meseleyi ağız kalabalığı ile ört bas edip kaçamazsın!
Ağız kalabalığı deyiminin anlamı nedir? Ağız kalabalığı deyimiyle ne anlatılmak istenir?
Günlük konuşma dilinde çok sık kullandığımız ağız kalabalığı; ‘birbirini tutmayan, gereksiz, konu dışı sözler’ anlamında kullanılan bir deyimdir.
Ağız kalabalığı deyimine örnek cümle
Asıl meseleyi ağız kalabalığı ile ört bas edip kaçamazsın!