Ağız kokusu ihmale gelmez

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, srçok kişide görülen ağız kokusu hakkında bilgiler verdi. “Ağız kokusu sık rastlanan ve kişiyi rahatsız eden bir durumdur. Ağız kokusu sürekli olabilir. Ağız kokusu olan bir kişi ilk olarak, ağız ve diş hastalıkları ile kulak burun boğaz bölümüne başvurmalı, gerekirse nefesi de kokuyorsa göğüs hastalıkları bölümüne gidip muayene olmalıdır. Sonrasında yapılması gereken iş, endoskopi ve ultrasonografi ile iç organlar incelenir. Gerekirse bazı kan testleri ve nefes ölçümleri de yapılırak, ağız kokusunun nedenleri araştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

AĞZI KOKUTAN SİGARA

Ağız kokusuna neden olan besinler hakkında da bilgiler veren Prof. Göral, şöyle konuştu: “Sigara da ağız kokusuna neden olan önemli bir etkendir. Bunun yanında ağız hijyeninin de önemi büyük, düzenli olarak veya dişlerini hiç fırçalamayanlarda, gıda maddelerinin ağız ve diş aralarında birikmesi sonucu, ağızda oluşan bakteri ve gıda artıkları sonucu ağız kokusu kaçınılmazdır.”

SAĞLIK SORUNLARI OLANLAR AMAN DİKKAT

Prof. Göral, bazı sağlık sorunlarının da ağız kokusuyla ilişkili olduğunu belirtti, ‘‘Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, postnazal akıntı, şeker hastalığı, reflü hastalığı, laktoz intoleransı, diğer bazı mide hastalıkları, midede bulunan helikobacter pilori mikrobu, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları da bu duruma sebep olabilir.

Sabah oluşan ağız kokusu ise birçok sağlıklı bireyde, karında biriken gazlardan ve dil sırtında çoğalan bakterilerden kaynaklanabilir. Hamilelik döneminde de hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi, bulantı ve kusma sonucu, kişide kötü ağız kokusu olabilir. Alkol kullanımı, aşırı dozda vitamin ilacı tüketimi de ağız kokusuna neden olabilir. ’’ şeklinde konuştu.



