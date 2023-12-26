Ağız yaralarının sebepleri ortaya çıktı. Ağız yaralarına ne iyi gelir?

Ağız yaraları insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu süreçte ağız yaralarına doğal çözüm önerileri gelmeyi sürdürüyor.

Ağız yaralarının nedenleri olarak şunlar belirtildi:

Genetik ve sistemik hastalıklar, Vitamin ve mineral eksiklikleri, İlaç kullanımı, Hormonal değişiklikler, Besin ve ilaç allerjileri, Aşırı soğuk ve sıcak besinlerin tüketilmesi, Ağız bakımı ve temizliğinin yetersiz olması, Alkollü ve asitli içeceklerin tüketimi, Sigara kullanımı, Sağlık açısından uygun olmayan kimyasal içerikli diş macunu ve benzeri ağız bakım ürünlerinin kullanımı, Diş ve diş etlerinin yapısındaki bozukluklar, Bağışıklık sisteminin zayıf olması, Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, Sert ve ağız içinin çizilmesine neden olabilecek besinlerin tüketimi…

AĞIZ YARALARINA NE İYİ GELİR?

Tuzlu su: Tuzlu su da ağız yaralarını iyileştirmeye yardımcı olur. Bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı tuz atın ve eritin. Bu suyla gargara yapın. Tuz yaraları temizler ve iyileşmeyi hızlandırır. Gargara yaparken biraz acı hissedebilirsiniz, bu normaldir.

Karbonat: Ağız yaralarını iyileştirmek için karbonat kullanabilirsiniz. Karbonat, bakterileri öldürür ve yaraların daha çabuk kapanmasını sağlar. Bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırın.

Bu suyla gargara yapın veya bir pamukla yaralı bölgeye uygulayın.

Ada çayı: Ada çayı, enfeksiyonlara karşı etkilidir ve ağız yaralarının doğal tedavisinde kullanılır. Ada çayını kaynatın ve ılımasını bekleyin. Şeker veya tatlandırıcı katmadan için. Ağzınızda biraz tutarak yaraların üzerine gelmesini sağlayın.

AĞIZ YARASI NEDİR?

Ağız yarasının ağız ve yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil altı ile damak bölgelerinde ortaya çıkan mukozal hasarlara verilen ismi olduğu biliniyor.