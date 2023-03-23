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Ağla Türkiyem ağla. Açlık yumurta da çaldırdı

AKP iktidarının ekonomi politikaları halkı açlığa mahkûm etti. Alım gücü düşen milyonlarca vatandaştan biri, Gaziantep'te market önünde bulunan yumurta kolilerinden birini çaldı. Polisler yumurta hırsızının peşine düştü.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:26
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Ağla Türkiyem ağla. Açlık yumurta da çaldırdı

Ağla Türkiyem ağla. Açlık yumurta da çaldırdı
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A'dan Z'ye tüm ürünlere yapılan okkalı zamlar vatandaşları canından bezdiriyor. Kazandıkları 2 kuruş parayla ayın ortasını bile getiremeyen vatandaşlar, marketlerin yaptığı promosyon kampanyalarına ve ucuz ürün satan yerlere akın ediyor.

Gaziantep'te, bir şahsın market önünde bulunan yumurta kolilerinden birini çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, mahallede bulunan bir marketin önündeki yumurta kolilerini gözüne kestiren bir şahıs, iş yeri sahibinin içeride olmasını fırsat bilerek yumurta çaldı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde önce iş yerinin önünden geçerek keşif yapan şahsın daha sonrasında ise gizlice yanaşarak yumurta çalma anları yer aldı.

Olaya yorum yapan bir vatandaş "Para için yapmış olsa daha değerli şeyler çalabilirdi. Bana göre o kişinin parası olsa yumurta çalmazdı. Belki çocuğu belki yakınlarından biri belki de canı çektiği için çalmış olabilir. Dükkan sahibi ben olsam Ramazan günü affederdim. Polisi devreye bile sokmazdım." diye konuştu. 

Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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