Vatandaş faturasını ödemek için ev eşyasını satıyor. Ecdat yadigarı köstekli saatini veren bile var

ANKA’da yer alan haberde, Yozgat merkez, bağlı ilçeleri ile çevre illerde tezgâh açıp, antika ve ekinci el alım satımı yapan Osman Karaca, hem vatandaşın eskilerini değerlendirdiklerini hem de antika meraklılarıyla buluşturduklarını belirtti.



"Elimizden geldiğince, eskileri değerlendirmeye çalışıyoruz" diyen Karaca, bunu yaparken de bazı zorluklarla karşılaştıklarına vurgu yaparak şöyle konuştu:







“VATANDAŞ GELİYOR ‘ELEKTRİK FATURASINI YATIRACAĞIM’ DİYOR”

"Vatandaş geliyor, malzeme getiriyor. ‘Elektrik faturasını yatıracağım’ diyor ve biz burada kâr marjını unutuyoruz, vatandaşın elektriği kesilmesin, doğalgazı kesilmesin düşüncesiyle. Artık o insanın derdiyle hem hal oluyorsun. Özellikle soğuk havalarda ben tek başıma burada üşüyorsam o ailenin çoluğu çocuğunu düşünerek ister istemez empati yapıyoruz, elindeki ürünleri değerini almaya çalışıyoruz. Bu dönem öyle bir dönem ki özellikle krizlerin, yoksullukların fakirliklerin olduğu dönemlerde enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanlar evindeki kullanmadığı ya da işte bir kenarda tuttuğu şeyleri paraya çevirme derdinde, yaralarına merhem olma derdindeler. Bizler de onlara hizmet etmeye çalışıyoruz.







"VATANDAŞIN DERDİNE MERHEM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Köstekli saatten tutun ecdat yadigarı köstekli saatlerden tutun, ev avizesine varana kadar, bakırlara varana kadar, kilim, işleme, gelinlerin çeyizi, aklınıza ne geliyorsa eskiye dair ya da kullanabileceğimiz takım taklavat, hırdavat malzemeleri her şey geliyor, hiç belli olmuyor. Bizler de bunu mümkün olduğunca çevremizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Meraklılarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Çorum'da ikinci el pazarı var. Yozgat çevresinde Çorum'da, Sivas'ta, Kayseri'de, Kırıkkale'de ikinci el pazarı olduğu halde bir tek Yozgat'ta yok. Yozgat'ın eskileri dışarıya gidiyor. Biz bunu göz önünde bulundurarak Yozgat'ın eskilerinin, değerlerinin Yozgat'ta kalması taraftarıyız. Sattığımızdan çok alıyoruz. Yani şu dönem o dönem. Bazen bizim de imkânımız el vermiyor. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatandaşın derdine merhem olmaya çalışıyoruz."







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