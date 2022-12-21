21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Vatandaş faturasını ödemek için ev eşyasını satıyor. Ecdat yadigarı köstekli saatini veren bile var

Vatandaş faturasını ödemek için ev eşyasını satıyor. Ecdat yadigarı köstekli saatini veren bile var

AKP iktidarının yarattığı derin ekonomik krizin etkileri son sürat devam ediyor. Yozgat’ta otantik eşya alım satımı yapan Osman Karaca, vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için evlerindeki eski eşyaları sattığını belirterek, “Ecdat yadigarı köstekli saatlerden tutun ev avizesine varana kadar, bakırlara varana kadar her şey geliyor.” dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:08
Takip Et

Ağla Türkiyem ağla: Vatandaş faturasını ödemek için ev eşyasını satıyor. Ecdat yadigarı köstekli saatini veren bile var

Vatandaş faturasını ödemek için ev eşyasını satıyor. Ecdat yadigarı köstekli saatini veren bile var
+
Aa
-

ANKA’da yer alan haberde, Yozgat merkez, bağlı ilçeleri ile çevre illerde tezgâh açıp, antika ve ekinci el alım satımı yapan Osman Karaca, hem vatandaşın eskilerini değerlendirdiklerini hem de antika meraklılarıyla buluşturduklarını belirtti.

"Elimizden geldiğince, eskileri değerlendirmeye çalışıyoruz" diyen Karaca, bunu yaparken de bazı zorluklarla karşılaştıklarına vurgu yaparak şöyle konuştu:



“VATANDAŞ GELİYOR ‘ELEKTRİK FATURASINI YATIRACAĞIM’ DİYOR”
"Vatandaş geliyor, malzeme getiriyor. ‘Elektrik faturasını yatıracağım’ diyor ve biz burada kâr marjını unutuyoruz, vatandaşın elektriği kesilmesin, doğalgazı kesilmesin düşüncesiyle. Artık o insanın derdiyle hem hal oluyorsun. Özellikle soğuk havalarda ben tek başıma burada üşüyorsam o ailenin çoluğu çocuğunu düşünerek ister istemez empati yapıyoruz, elindeki ürünleri değerini almaya çalışıyoruz. Bu dönem öyle bir dönem ki özellikle krizlerin, yoksullukların fakirliklerin olduğu dönemlerde enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanlar evindeki kullanmadığı ya da işte bir kenarda tuttuğu şeyleri paraya çevirme derdinde, yaralarına merhem olma derdindeler. Bizler de onlara hizmet etmeye çalışıyoruz.



"VATANDAŞIN DERDİNE MERHEM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Köstekli saatten tutun ecdat yadigarı köstekli saatlerden tutun, ev avizesine varana kadar, bakırlara varana kadar, kilim, işleme, gelinlerin çeyizi, aklınıza ne geliyorsa eskiye dair ya da kullanabileceğimiz takım taklavat, hırdavat malzemeleri her şey geliyor, hiç belli olmuyor. Bizler de bunu mümkün olduğunca çevremizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Meraklılarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Çorum'da ikinci el pazarı var. Yozgat çevresinde Çorum'da, Sivas'ta, Kayseri'de, Kırıkkale'de ikinci el pazarı olduğu halde bir tek Yozgat'ta yok. Yozgat'ın eskileri dışarıya gidiyor. Biz bunu göz önünde bulundurarak Yozgat'ın eskilerinin, değerlerinin Yozgat'ta kalması taraftarıyız. Sattığımızdan çok alıyoruz. Yani şu dönem o dönem. Bazen bizim de imkânımız el vermiyor. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatandaşın derdine merhem olmaya çalışıyoruz."


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

muhalefet adam
21.12.2022 16:59
fakir milleti hayatınızdan memnun musunuz ben olsam olurdum iyi ki varsınız fakir olmasa biz olmazdık yani zenginler, kömüre erzaka oy verdiğiniz günler gelsin aklınıza o zaman mutlu olursunuz  
 
Ramiz Ağa
21.12.2022 16:48
Ey Türkiye size vaat edilen hayat bu mudur?heyhat  
 
Mehmet
21.12.2022 16:41
Millete tepeden bakan AKP'li elitler bilmez ama bunları. Halkın arasına karışamazlar.. Milletten oldukça kopuklar..  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.