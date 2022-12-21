AKP’li yetkili canlı yayında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

2023 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu yanıt ararken dün yapılan üçüncü toplantıdan da uzlaşı çıkmadı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu belirterek "Verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız." diye konuştu.



A Haber'deki "Memleket Meselesi" programında "2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt veren AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve ekonomist Resul Kurt, asgari ücret tahminini paylaştı:



- "Parti içerisinden hiçbir arkadaşımız bu komisyonun üyesi değil, söz söylersek manipülasyona açık olur. Ben 10 bin brüt düşündüm. Akademisyen kimliğimin yanında çalışma hayatının da içerisindeyim. Asgari ücret için bireysel, danışman olarak yaptığım çalışmalarda tahminlerim belki 1 lira şaşmıştır. Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında."



Kurt, asgari ücretin açıklanma tarihine ilişkin ise "Eğer oy birliği ile yapılacaksa bu hafta olur, olmazsa gelecek haftaya kalır düşüncesindeyim." dedi.



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