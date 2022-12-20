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Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı

Döviz kuru tahminleriyle sık sık gündem olan ekonomist Selçuk Geçer, yeni asgari ücret tahminini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:01
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı

Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
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Dolar hakkında verdiği yüksek tahminler nedeniyle BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan dolar uzmanı Selçuk Geçer, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu öncesinde beklediği rakamı paylaştı.

Medyada dolaşan 7.500 gibi rakamların da yukarısına işaret eden Selçuk Geçer, asgari ücret hakkında beklentisinin 10 ila 11 bin lira arasında olduğunu dile getirdi.

ATALAY'A SERT TEPKİ: “BRAVO ALKIŞLAYALIM”
Geçer, geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret teklifine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşçinin temsilcisinin açıklamasına bakar mısınız? ‘Açlık sınırının altını kabul etmeyeceğiz.’ Sayın TÜRK-İŞ, siz açlık sınırının ne olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Zorunlu temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Ya kendiniz açıkladınız ey TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı 25 bin lira çıktı dediniz. 4 kişilik bir aile için minimum 30 bin lira olması demektir. Siz sendikasınız sendika, siz çıkıp 'Benim işçim en az 15 bin lirayı masaya koyacağım bunun altını kabul etmeyeceğim.' diyeceksiniz.

İşveren ne olacak diyorlar. Kusura bakmayın ben de o zaman şunu söylerim: bir yıldır bankalar korkunç karlar açıklıyor. Şirketlerin çoğu yüzde 300 kar yaptı. Prim mi verdiniz yurttaşa mı dağıttınız. Biraz da siz ödeyin bedel. 

Tamam o halde devlet ödesin farkı ben niye ödüyorum vatandaş olarak.  Sen asgari ücretine en azından yoksulluk sınırına çıkarmak zorundasın. İstanbul’da kiralar 5 binden başlıyor merkezde 10-15 bin liralar konuşuluyor. Anadolu’nun en uç illerinde evler 1,5 milyon liradan başlıyor. İzmir Ankara zaten 5-6 milyon.

Kadrolu öğretmenler 10 bin lira maaş alıyor. Yazık günah siz hala çıkmışsınız 7-8 bin lira altını kabul etmeyeceğiz demişsiniz. Bravo alkışlayalım. Biz iki kişinin gelirinin 30 bin lira olduğunu düşünüyoruz bunun yarısı 15 bin lira olması gerekiyor vergisiz algısız desenize. Sen hikayeyi açlık sınırı ile açtın. O aldığınız maaşlar, pul olacak zaten 8 bin liranın kıyısında açlık sınırı."

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Bugün 3. toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.” açıklaması yapmıştı.

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