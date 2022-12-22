22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • En güvenilir ekonomistlerden Şeref Oğuz seçim döneminde yaşanacakları açıkladı

En güvenilir ekonomistlerden Şeref Oğuz seçim döneminde yaşanacakları açıkladı

Ünlü ekonomi yazarı Şeref Oğuz, seçimler öncesi 2023 değerlendirmelerde bulundu. Oğuz, "Seçim sürecinde hiç kimse hasar tespiti yapmayacak. Eline geçen para ve üzeri ile borçlanarak geleceğini ipotek altına almaya devam edecek. Sürpriz atamalar, yeni görevlendirmeler siyaset gündeminde yer alacak.” dedi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:36
Takip Et

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz seçim döneminde yaşanacakları açıkladı

En güvenilir ekonomistlerden Şeref Oğuz seçim döneminde yaşanacakları açıkladı
+
Aa
-

Ekonomim.com yazarı Oğuz, bugünkü yazısında, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılının ekonomideki ana hikâyesi yıl başlamadan belli oldu. Baz etkisi ile gerileyecek olan enflasyon, ekonomiler için adeta başarı hikâyesiymiş gibi lanse edilecek. Oysaki sadece enflasyon gerileyecek, hayat pahalılığı varlığını sürdürecek, ortadan kalkmayacak." değerlendirmesini yaptı. 

"Gelecek yıl kime, ne vadediyor?" sorusunu yanıtlayan Oğuz, şunları kaydetti:

"2023 yılı zenginlere zenginliklerini katlama, orta gelirliye hayat mücadelesi, dar gelirliye sınırda yaşama vaat ediyor."

"Ücretli; maaşı arttı sanacak; Ücretlilerin maaşları artacak ancak iki yakalarını bir araya getiremeyecekler."

"Seçim sürecinde hiç kimse hasar tespiti yapmayacak. Eline geçen para ve üzeri ile borçlanarak geleceğini ipotek altına almaya devam edecek."

"Yüksek kazanç için borsaya koşanların sayısı seçime kadar artmaya devam edecek."

"Sürpriz atamalar, yeni görevlendirmeler siyaset gündeminde yer alacak."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
7
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.