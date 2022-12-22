En güvenilir ekonomistlerden Şeref Oğuz seçim döneminde yaşanacakları açıkladı

Ekonomim.com yazarı Oğuz, bugünkü yazısında, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılının ekonomideki ana hikâyesi yıl başlamadan belli oldu. Baz etkisi ile gerileyecek olan enflasyon, ekonomiler için adeta başarı hikâyesiymiş gibi lanse edilecek. Oysaki sadece enflasyon gerileyecek, hayat pahalılığı varlığını sürdürecek, ortadan kalkmayacak." değerlendirmesini yaptı.



"Gelecek yıl kime, ne vadediyor?" sorusunu yanıtlayan Oğuz, şunları kaydetti:



"2023 yılı zenginlere zenginliklerini katlama, orta gelirliye hayat mücadelesi, dar gelirliye sınırda yaşama vaat ediyor."



"Ücretli; maaşı arttı sanacak; Ücretlilerin maaşları artacak ancak iki yakalarını bir araya getiremeyecekler."



"Seçim sürecinde hiç kimse hasar tespiti yapmayacak. Eline geçen para ve üzeri ile borçlanarak geleceğini ipotek altına almaya devam edecek."



"Yüksek kazanç için borsaya koşanların sayısı seçime kadar artmaya devam edecek."



"Sürpriz atamalar, yeni görevlendirmeler siyaset gündeminde yer alacak."



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