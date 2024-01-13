Ağlayan asker: Komutanım beni göndermeyin askerlik yapmak istiyorum. Bu bir Anadolu Türk destanı haberidir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Ağlayan asker: Komutanım beni göndermeyin askerlik yapmak istiyorum. Bu bir Anadolu Türk destanı haberidir
Sosyal meyada paylaşılan bir videoda ağlayan askerin göz yaşları içinde komutanına “Beni göndermeyin” şeklinde yalvardığı görüldü. Söz konusu video “Bir Anadolu Türk destanı” şeklinde yorumlandı. Zengin çocuklarının çürük raporu aldıklarında sevinmelerine rağmen bir gencin gözyaşları için asker olmak istemesi gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video askere gitmemek için çürük raporu almaya çalışanlara rağmen gençler için askerliğin ne kadar değerli bir şey olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu videoda doktorların sağlık sorunları nedeniyle çürük raporu verdiği bir asker, komutanına göz yaşları içinde ‘Beni çürüğe çıkarmayın’ diyerek yalvarıyor. Komutan ise askere doktorların verdiği rapora rağmen askere alamayacağını söylüyor.

Asker ise yine göz yaşlarıyla gerekirse her gün koğuşta olabileceğini ve tek istediğinin askerde olmak istediğini söyledi.

Komutan ise en önemli şeyin sağlık olduğunu vurgulayarak genci sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan askerin, koğuştaki herkesin ‘Keşke senin yerinde olabilsem’ dediğini anlattığı anlar videonun en dikkat çekici kısmı olarak öne çıktı.

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