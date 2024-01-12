Son dakika... 9 askerimiz şehit oldu. Gece yarısı kahreden haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... 9 askerimiz şehit oldu. Gece yarısı kahreden haber
Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma/saldırı girişiminde 9 kahraman askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde bulunan bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB, çatışmalar sırasında 3'ü ağır olmak üzere 8 askerimizin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıklarını duyurdu.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çıkan çatışmada askerlimizce 12 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

sehitmsb-keps.jpg

Bu açıklamanın ardından saat 23.20'de yaralı bir askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı ve şehit sayısı 6'ya yükseldi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

aaaaaa.png

"DURUMU AĞIR İKİ ASKER DAHA ŞEHİT OLDU"

Üçüncü bir açıklama yapan MSB, durumu ağır olan iki askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Şehit sayısı 8'e yükselirken, açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı sekize yükselmiştir.

Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15’e yükselmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Saat 01.44'te yapılan açıklamada, 1 askerin daha vefat ettiği, yaşamını yitiren asker sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Irak ve Suriye kuzeyine operasyon: 29 hedef imha edildi. MSB duyurdu
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: 3 bakan, Genelkurmay ve MİT Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
CHP ve İYİ parti seçim programlarını iptal etti, AKP erteledi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden uyarı. ‘sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.’
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden uyarı. ‘sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.’
Spor dünyası şehitlerimize ağlıyor
Son Haberler
Irak ve Suriye kuzeyine operasyon: 29 hedef imha edildi. MSB duyurdu Gündem
Irak ve Suriye kuzeyine operasyon: 29 hedef imha edildi. MSB duyurdu
Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı Yaşam
Kastamonu'da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: 3 bakan, Genelkurmay ve MİT Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Gündem
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: 3 bakan, Genelkurmay ve MİT Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Seçil Erzan vurgununda Fatih Terim ve bankanın rolü Gündem
Seçil Erzan vurgununda Fatih Terim ve bankanın rolü
ABD: İran'la bir çatışma peşinde değiliz Dünya
ABD: İran'la bir çatışma peşinde değiliz
CHP ve İYİ parti seçim programlarını iptal etti, AKP erteledi Siyaset
CHP ve İYİ parti seçim programlarını iptal etti, AKP erteledi
Fatih Terim istemişti. Ertuğrul Doğan'dan Bakasetas açıklaması Spor
Fatih Terim istemişti. Ertuğrul Doğan'dan Bakasetas açıklaması