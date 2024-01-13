Şehit askerin ailesinin deprem çadırında kaldıkları ortaya çıktı. Askere gitmeden önce ailesine ev sözü vermiş

Kaynak: DHA
Şehit askerin ailesinin deprem çadırında kaldıkları ortaya çıktı. Askere gitmeden önce ailesine ev sözü vermiş
Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremzede olduğu ve Kahramanmaraş’ta çadırda kaldığı ortaya çıktı.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı Operasyonu bölgesinde bir üs noktasına teröristler sızmaya çalıştı.

Teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehitlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir oldu.

Şehit Özdemir'in acı haberi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan ailesine verildi.

Şehit askerinin ailesinin depremzede olduğu ve çadırda kaldığı da ortaya çıkmış oldu.

Ailenin tek oğlu olan bekar Müslüm’ün şehadet haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. Çadır bölgesine ise Türk bayrakları asıldı.

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“EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM”

Şehit ailesinin komşularından Nazire Keskin ise şehidin ailesine ev sözü verdiğini söyledi.

Nazire Keskin "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

“KONTEYNERİ ISITAMADIKLARI İÇİN ÇADIRDA KALIYORLARDI”

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi.

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