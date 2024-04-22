Ağrı Dağı eteklerinde su maymunları görüntülendi

Kaynak: İHA
Ağrı Dağı eteklerinde su maymunları görüntülendi
Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda yaşayan su maymunları hem havadan hem karadan görüntülendi.

Kürkleri için Güney Amerika'dan Avrupa'ya getirilen su maymunları, daha sonra Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yayılarak geniş bir coğrafyada yaşamaya başladılar. Doğal yaşamın bir parçası haline gelen su maymunları, Ağrı Dağı Milli Parkı içerisindeki Karasu Sulak Alanı'nda da aktif bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Milli parktaki sulak alanlarda su maymunlarının yüzmesi ve beslenmesi sıkça gözlemlenebilmektedir. Bölge halkı tarafından "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, hem havadan hem de karadan yapılan görüntülemelerle daha yakından tanınmaktadır.

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