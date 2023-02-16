Ağrı Kesici alan alkol alırsa ne olur?

Ağrı kesici sonrası alkol içilir mi, ağrı kesici üzerine bira içilir mi, viski içilir mi? Ağrı kesici üzerine enerji içeceği içilir mi, alkol aldıktan kaç saatten sonra ağrı kesici kullanılır? Vücutta baş, boyun, diş, eklem ve adet ağrılarını gidermek için ağrı kesici almaya ihtiyaç duyulur.

Vücutta baş, boyun, diş, eklem ve adet ağrılarını gidermek için ağrı kesici almaya ihtiyaç duyarız. Ağrı kesiciler ağrının şiddetine ve hastanın durumuna göre belirlenir. Öncelikle ağrının neden kaynaklandığı ve niteliğini araştırılır. Sonra hastanın yaşı, alerjisinin olup olmadığı, kullandığı başka ilaçlar da dikkate alınarak ağrı kesici reçete edilir.

Genelde hap formunda ağrı kesiciler kullanılır. Ancak bazı durumlarda iğne ile de kullanılabilir. Ağrı kesiciler; narkotik olmayan, narkotik ve adjuvanlar olmak üzere 3 çeşittir. Narkotik olmayan ağrı kesiciler; aspirin, asetaminofen, diklofenak, ketoprofen, indometazin,tenoksikam ve piroksikamdır. Narkotik ağrı kesiciler; fentanil, metadon, morfin, ketodin, oksikodon ve hidrokodondur ve bu ilaçlar çok daha güçlüdür. Adjuvanlar ise depresyon ve epilepsi tedavilerinde kullanılan ilaçlardır. Kortizonlar ve lokal anestezikler de bu grupta yer almaktadır.

Ağrı kesiciler her ne kadar ağrıları gidermeye yardımcı olsalar da bilinçsiz bir şekilde kullanıldığında vücutta hafif ve ciddi bazı yan etkilere yol açabilirler. Ayrıca bazı yiyecek ve içecekler ile beraber tüketilmesi de bu yan etkilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Özellikle ağrı kesicilerin alkol ile beraber kullanılması konusu merak edilmektedir.

AĞRI KESİCİ SONRASI ALKOL İÇİLİR Mİ?

Ağrı kesicilerin rastgele kullanılmaması gerekir. Doktora danışarak, doktorun reçete ettiği ilaçları kullanmalısınız. Ağrı kesicilerin bazı yiyecek ve içeceklerle beraber tüketilmesinin riskli olduğu bilinmekte. Özellikle ağrı kesici kullanılırken vücuda hiçbir faydası olmayan aksine zararı olan alkolden kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü alkol ağrı kesicilerin vücuda verdiği yan etkilerin tetiklenmesine neden oluyor. En çok da mideye zarar veren alkol ağrı kesici ilaçtan sonra alındığında yaşamı tehlikeye atabiliyor.

AĞRI KESİCİ ÜZERİNE ENERJİ İÇECEĞİ İÇİLİR Mİ?

Enerji içeceği öğrenciler ve sporcular arasında çok yaygın tüketilen bir içecektir. İçerisinde bulunan kafein, şeker, taurin, guarana, ginseng, glukuronolakton, karnitin, yohimbin ve vitaminlerden dolayı vücuda enerji verir. Güvenli bir içecek olarak kabul edilmesinin dışında çok da sağlıklı olmadığı bilinmektedir. İçerisinde alkol yoktur. Ancak içerisindeki maddelerin bazı yan etkilere neden olabileceği bilinmektedir. Ağrı kesici ilaç tüketildikten sonra eğer enerji içeceği içilirse bu yan etkiler tetiklenir ve vücuda oldukça zararlar verir. Bu nedenle ağrı kesici ilaçların üzerine alkol veya enerji içeceği tüketmemenizi öneririz.

ALKOL ALDIKTAN KAÇ SAAT SONRA AĞRI KESİCİ ALINIR?

Alkol alındıktan sonra vücuttan sindirilmesi ve atılması en az 5 saat sürmekte. Alkol aldıktan sonra ağrı kesici kullanmak karaciğeri yorabilir ve ölümcül etkilere yol açabilir.