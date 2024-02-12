Ağrı kesiciler böbreğe zarar verir mi

Kaynak: AA
Ağrı kesiciler böbreğe zarar verir mi
Uzmanlar çok fazla ağrı kesici kullananların böbreklerinin risk altında olduğunu belirtti ve uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Türkiye, dünyada böbrek yetersizliği en çok artan ülkelerden biri. Uzmanlar, ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımının böbrek yapısına zarar vererek böbrek yetersizliğine yol açtığını ifade ediyor. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, diyaliz veya nakil yapılmazsa yaşamını yitirme tehlikesi olan hasta sayısının Türkiye’de her gün arttığını söyledi.

BÖBREK HASTALIKLARI NE KADAR ARTTI

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, “1990’lı yılların sonlarında Türkiye’de son evre böbrek hastası, yani diyaliz veya nakil olmadan yaşayamayacak durumda olan hastaların sayısı 1 milyonda yaklaşık 300-350 kişi civarındaydı. Bugün son rakamlara göre 1 milyonda 1.000 kişi civarında. 20 yıllık süreçte Türkiye’de son evre böbrek hastalığı, nakil ve diyaliz olmadan yaşayamayacak hastaların oranı 3 kat artmış durumda.” diye anlattı.

Yaşam kalitesini düşüren önemli hastalıkların risk faktörü olan obezitenin böbrek hastalığının oluşmasında önemli bir rol oynadığına işaret eden Üstündağ, “Kilo problemi tek başına böbreği etkileyen bir faktördür. Hareketsiz yaşamın yaygınlaşması ve işlenmiş hazır gıdalarla beslenmenin artması obeziteyi getiriyor.” dedi.

AĞRI KESİCİLER BÖBREĞE ZARAR VERİYOR

Prof. Üstündağ, ağrı kesicilerin çoğunun da böbreğe zarar verdiğini, kadınların daha çok ağrı kesici kullandığına dikkat çekti. Ağrı kesicilerin bilinçli ve kontrollü şekilde kullanılmadığını ve bunun hastalarda böbrek yetersizliğinin ortaya çıkmasına sebep olduğunu aktaran Üstündağ, şu bilgileri paylaştı:

"Ağrı kesicilerin birçoğu böbreğe zarar veriyor. Ağrı kesicilerin çok kullanılması böbrek yapısını bozuyor. Bir insan ömrü boyunca bir kilogram ağrı kesici tüketirse onun böbrekleri kesinlikle belli bir derecede zarar görür. Eğer 2-3 kilogram ağrı kesici ilaç tüketirse, bu hastalarda son evre böbrek hastalığı görülür. Bu hastalar yaşamak için nakil veya diyaliz tedavisi almak zorunda kalır. Ortalama bir ağrı kesicinin yarım gram olduğunu varsayarsak, günde bir tane kullanıldığında yılda yaklaşık 200 gram kullanılmış olur. Bunu sürdürdüğünüzde 5 sene sonra kesinlikle böbreğinizi bozmuş olursunuz.”


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