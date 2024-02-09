Baldırıkara bitkisi nelere iyi gelir

Baldırıkara bitkisi, eğreltiotugiller familyasına ait olan ve nemli alanlarda kendiliğinden yetişen otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır ve ülkemizin hemen hemen her yöresinde kolayca bulunabilir. Bu harika bitkinin başlıca faydaları şunlardır:

SOĞUK ALGINLIĞI HASTALIKLARINA İYİ GELİR

Baldırıkara bitkisi, nezle ve grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına harika faydalar sağlar. Özellikle soğuk aylarda kullanılması önerilir.

BALGAM SÖKTÜRÜR

Harika bir balgam söktürücüdür.

HAFİF DERECELİ MİDE AĞRILARINI GİDERİR

Hafif dereceli mide ağrılarının giderilmesinde faydalıdır.

BÖBREKLERDE OLUŞAN KUMLANMALARI ATAR

Böbreklerde meydana gelen kumlanma sorununun çözümünde destek olur.

DERİDEKİ ŞİŞLİKLERİ İNDİRİR

Çeşitli nedenlere bağlı olarak deride meydana gelen şişlikleri kısa sürede azaltabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER VE SAÇ KÖKLERİNİ BESLER

Saç derisini ve saç köklerini besleyerek saç dökülmesini önler.

ADET KANAMALARINI DÜZENLER

KADINLARDA ADET KANAMALARININ DÜZENLER

Baldırıkara bitkisinin fazla tüketimi dalağa zarar verebilir. Bu harika bitkiyi kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.