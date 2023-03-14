14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 

Ağrı ve Van’da 80 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 2 milyon 150 bin TL değerinde kaçak malzeme ve silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 06:58
Takip Et

Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 

Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye getirilen cep telefonlarının Patnos ilçesinde piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. 

Tespit edilen şüphelilere yönelik 6 aylık takip ve çalışma sonucunda Ağrı ve Van’da toplam 14 adrese 80 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Y., Ö.N., M.N., H.Y., M.İ., M.N.G. ve S.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 

Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 2 milyon 150 bin TL değerinde 255 adet gümrük kaçağı telefon, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 208 adet 9 mm tabanca fişeği, 102 adet av tüfeği fişeği, 10 adet ses fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet IMEI klonlama aparatı ve klonlama işlemlerinde kullanılan laptop ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılardan H.Y., Ö.N. ve M.İ. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
2
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
3
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
4
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
5
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
6
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
7
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 
﻿Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 
﻿Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 
﻿Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı: 2 ölü, 9 yaralı
﻿Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı: 2 ölü, 9 yaralı
﻿Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı: 2 ölü, 9 yaralı
﻿Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü
﻿Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü
﻿Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü
﻿Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.