Ağrı'da 31 kilo 587 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğubayazıt Telçeker 3. Hudut Tabur Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.
Çalışma sonucu Doğubayazıt'ın İran sınır hattı bölgesinde 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği kaydedildi. (AA)
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