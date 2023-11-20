Ağrı'da 70 bin liralık sülük ele geçirildi

Ağrı’da Gümrük Muhafaza ekipleri, Gümrük sahasi içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs üzerinde yaptıkları arama çalışmaları sonucunda piyasa değeri tam 70 bin lira olan 350 adet canlı sülüğü ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı