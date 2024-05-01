Türkiye’de demokrasi varken Fatma Girik, Kadir İnanır, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın 1 Mayıs kortejinde

1 Mayıs, ilk olarak 1890’da “İşçi Günü” olarak kutlanmaya başlandı ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de işçiler tarafından kutlanan bir gelenek haline geldi.

Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte de bu kutlamalar devam etti ve 1935’te 1 Mayıs, “Bahar Bayramı” olarak resmiyet kazandı.

Ancak, 1976’da Taksim’de yapılan büyük kutlama, “İşçi Bayramı” olarak anılmaya başlandı. Ertesi yıl, 1977’de yaşanan trajik olaylar, “Kanlı 1 Mayıs” olarak tarihe geçti.

1977’deki kanlı olaylardan sonra, 1978’de de 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlandı.

O yıl çekilen fotoğraflar, kutlamalara katılanların özgürce yürüyüş yapabildiklerini ve Türk sinemasının efsane isimlerinin de bu kutlamalarda yer almıştı.

1977’de Fatma Girik, sinema emekçilerinin yürüyüşünde öncü bir rol oynarken, Kadir İnanır bayrak taşıyor, Kemal Sunal yürüyüş düzeninden sorumlu ve Tarık Akan slogan atma görevini üstlenmişti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın da o gün görev alan sinema emekçileri arasındaydı.

Türkan Şoray, Kadir İnanır, Müjdat Gezen, Kazım Kartal ve Ünsal Emre gibi isimler de 1 Mayıs yürüyüşlerine katılanlar arasındaydı.

Bu tarihi fotoğraflar, Türkiye’nin geçmişteki demokratik atmosferini ve toplumsal dayanışmanın gücünü gözler önüne seriyor.

1 Mayıs, sadece işçi hakları için değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın sembolü olarak da büyük önem taşıyor.