Ağrı'da aranan 3 firari yakalandı

Kaynak: İHA
Ağrı'da aranan 3 firari yakalandı
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan N.Ç. ve Ö.İ. ile "terör örgütü propagandası yapmak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli 3 firari şahıs, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, firarilerin yakalanması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

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