Ağrı'da aranan 3 firari yakalandı

Operasyon kapsamında, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan N.Ç. ve Ö.İ. ile "terör örgütü propagandası yapmak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli 3 firari şahıs, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, firarilerin yakalanması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.