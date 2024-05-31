Ağrı’da çıplak kadın. Kimseye aldırış etmeden insanların arasında yürüdü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Ağrı’da çıplak kadın. Kimseye aldırış etmeden insanların arasında yürüdü

Ağrı’da çıplak bir şekilde çarşıda “Delirttiniz lan beni” diye bağırarak gezen bir kadın gündem oldu.

Ağrı Doğubayazıt’ta çarşıda insanların arasında çıplak halde gezen S.A. isimli kadın şaşkınlık yarattı.

Kalabalığın arasında çıplak halde gezen kadını görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadını emniyete götürdü.

İfadesi alınan S.A. isimli kadın insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini söyledi.

Ayrıca kadın tedavi olmak istediğini de belirtti. İfadesinin ardından S.A., psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi.

S.A. bir gece gözlem altında tutularak ardından Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

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Kadının burada 3 hafta süre ile gözlem altında kalacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde ise Adana’da yabancı uyruklu bir kadın çıplak şekilde sokak ve caddelerde koşuyordu. Vatandaşlar battaniyeyle müdahale etmişti. Kocaeli’de bir erkek , kıyafetlerini çıkararak karayolunda çırılçıplak dolaşmıştı.

BAĞDAT CADDESİ’NDEKİ KADINI HATIRLATTI

Öte yandan İstanbul Bağdat Caddesi’nde her gün 17.30’da manken gibi yürüyen kadın akıllara geldi. O ismin, manken Melisa Aydınalp olduğu ortaya çıkmıştı.

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