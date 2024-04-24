İngiltere'de firar eden Kraliyet atları ortalığı birbirine kattı

Londra’da Kraliyet Süvari Alayı’na ait 5 at, Belgravia bölgesinde günlük eğitimleri sırasında binicilerini fırlatarak kaçtı. Caddelerde hızla koşan atlar, halk arasında paniğe yol açtı. Atlardan biri Buckingham Palace Caddesi’ndeki bir araca çarparken, başka bir atın da bir tur otobüsüne çarptığı belirtildi. Görgü tanıkları bir atın kanlar içinde olduğunu ifade etti.

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yakalanan atların ise veterinere götürüldüğü belirtildi.