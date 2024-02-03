Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

İpek Geçidi bölgesinde saat 18.00 sıralarında meydan gelen ilk kazada, edinilen bilgilere göre, İ.T. yönetimindeki 66 AAZ 332 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Kaza anında arkasından gelen H.B. yönetimindeki 04 AAJ 710 plakalı araç da önündeki araca çarptı.

Kazada, iki aracın sürücüleri ile 04 AAJ 710 plakalı araçta bulunan M.D. yaralanırken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleni ardından Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı bölgede saat 18.10 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki N 929 AK plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, sürücü M.A. yaralanırken, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, iki farklı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.