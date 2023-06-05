Ağrı'da İranlı kaçak sigara şebekesi çökertildi

Ağrı'da İran'dan getirdikleri kaçak sigaraları İstanbul'da satarak tekstil ürünü aldıkları belirlenen İran uyruklu 4'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Ağrı'da İranlı kaçak sigara şebekesi çökertildi

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün İran-İstanbul seferini yapan bir otobüste arama yaptı. Aramada bazı yolculardan şüphelenen ekipler, 3 bin 10 paket sigara ele geçirdi. Sigaraların cips paketleri, tuvalet kağıdı, meyve suyu, kek kutuları, kürdan paketleri ya da kol çantalarının içine özel dikimle gizlendiği görüldü.

Şüphelilerin ifadelerinde, sigaraları İstanbul'da sattıklarını ve karşılığında tekstil ürünleri aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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